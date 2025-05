Das wünschen sich Mamas tatsächlich zum Muttertag

Der Muttertag steht wieder vor der Tür, und ähnlich wie am Valentinstag werden viele Mamas mit kleinen Aufmerksamkeiten bedacht. Laut dem Consumer-Check des Handesverbandes steigen die Ausgaben zu diesem Anlass heuer auf 270 Millionen Euro, genauer: 86 Euro pro Kopf. Investiert wird meist in Blumen, Süßigkeiten und Gutscheine. Doch stimmt das überhaupt mit den Wünschen der österreichischen Mütter überein? Was hätten sie denn tatsächlich gern? Krone+ hat nachgefragt!