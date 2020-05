So sehr leidet William immer noch wegen Dianas Tod

In der BBC-One-Dokumentation „Football, Prince William and Our Mental Health“ befasst sich Prinz William mit der psychischen Gesundheit von Männern - ein Thema, das ihm persönlich sehr am Herzen liegt. In dem Film besucht der älteste Sohn des britischen Thronfolgers Charles die Fußballer des FC Everton in Liverpool, von denen einer unter Depressionen leidet.