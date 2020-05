ADAC-Statistik: Die (un-)zuverlässigsten Autos

Mittelklasse-Schlusslichter wahrscheinlich schlecht gewartet

In der Mittelklasse herrscht bei den Top-Modellen eine klare deutsche Dominanz. Audi (A4, A5, Q5) und BMW (3er, 4er, X3) platzieren nahezu ihr komplettes Segments-Angebot an der Spitze des Feldes. Mercedes ist nur mit dem SUV GLC und dessen Vorgänger GLK vertreten, schafft es aber mit der C-Klasse nicht aufs Stockerl. Abgeschlagen am unteren Ende der Liste landet mit dem Opel Insignia (2015 bis 2016) ein klassischer Dienstwagen mit hoher Fahrleistung. Flankiert wird er von den drei großen Vans Seat Alhambra (2013, 2014, 2017), VW Sharan (2013, 2014, 2017) und Ford S-Max (2010, 2016, 2017), die vor allem in älteren Baujahren gerne von Familien gefahren werden, wo das Geld für Wartung und Reparaturen nicht immer ganz so locker sitzt.