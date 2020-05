Arbeit im Freien: Brandgefahr für die Haut

Es wird wieder renoviert, aufgegraben und gehämmert: Auf großen Baustellen genauso, wie am Feld oder beim Garteln. Doch was für die meisten von uns in der Freizeit und beim Sport schon dazugehört, wird beim Arbeiten oft vergessen: Sonnenbrand und Hautkrebs vorzubeugen. Das bestätigt auch Dermatologin Dr. Christine Messeritsch-Fanta, NÖ: „Personen, die im Freien arbeiten, haben mit steigender UV-Lebensdosis ein wesentlich höheres Risiko, an Hautkrebs zu erkranken.“