Plasser & Theurer: 1100 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Der Bahnbaumaschinen-Hersteller Plasser & Theurer hat als Folge der Coronavirus-Krise 1100 seiner 1800 Mitarbeiter in Österreich in Kurzarbeit geschickt. 900 Arbeiter wurden bereits Mitte März beim AMS angemeldet, 200 Angestellte folgten am Montag, wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte.