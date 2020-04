Vogelfreunde brauchen Hilfe der „Krone“-Leser

Rund 700 Vögel, Igel, Eichhörnchen und junge Feldhasen haben derzeit in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee eine Heimat auf Zeit gefunden. Hier werden die Tiere, die verlassen oder verletzt in die Einrichtung gebracht wurden, liebevoll gesund gepflegt. Dafür braucht es neben dem Engagement der Mitarbeiter auch ein entsprechendes finanzielles Polster. Doch in Zeiten der Krise werden die Spenden weniger. Die Tierfreunde, die sich aufopferungsvoll um ihre gefiederten und vierbeinigen Schützlinge kümmern, bitten deshalb jetzt um Spenden.