„Jede und jeder muss Verantwortung wahrnehmen“

Krankenhäuser erhalten und Grenzen sichern

Prioritäres Ziel sei es, die Krankenhausinfrastruktur in Kärnten in entsprechender Qualität aufrecht zu erhalten und diese zu sichern. „Es ist jeder Tag ein gewonnener Tag, an dem wir keine pandemische Entwicklung in den Spitälern haben“, so Kaiser, der sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sämtlicher Krankenanstalten explizit bedankte. Eine weitere Maßnahme sei die Absage von Großveranstaltungen für über 100 Personen Indoor und über 500 Personen Outdoor. Kaiser betonte, dass die lückenlose Grenzsicherung als weiterer Punkt innerhalb von zwölf Stunden hochgefahren werden konnte. „Kärnten und Tirol tragen die Verantwortung für 8,9 Millionen Österreicher“, wies Kaiser hin. Ein besonderer Punkt sei der Schutz der besonders Gefährdeten. „Die höchste Ansteckungsgefahr geht von der Altersgruppe der 14- bis 30-Jährigen aus. Sie selbst sind am wenigsten gefährdet, übertragen jedoch am meisten. Daher hat der Schutz der über 60-, 65-Jährigen absolute Priorität“, erklärte Kaiser. In diesem Zusammenhang verwies der Landeshauptmann auf eine eingeschränkte Besucherfrequenz in Pflegeheimen und Krankenhäusern, um die Menschen in diesen Einrichtungen zu schützen.