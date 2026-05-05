Gerade strafmündig: Drei Raube in nur drei Tagen

Raubbeute für Kaiserschmarren ausgegeben

Erbeutet haben die jungen Räuber lediglich kleine Eurobeträge, einmal eine Markenhaube. „Was hast Du mit den 20 Euro gemacht?“, will der Verteidiger des 14-Jährigen von seinem Mandanten wissen. „Im Donauzentrum Kaiserschmarren gekauft.“ Das entlockt sogar dem Schöffensenat ein kleines Schmunzeln. Das hält nicht lange, denn ein gerade 15-jähriges Opfer berichtet: „Ich hab' mich zwei bis drei Tage nicht rausgetraut. Ich konnte auch nicht schlafen. Mich begleiten noch immer Freunde nach Hause.“