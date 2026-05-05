Österreicher bleiben dem Auto vorerst noch treu

Vier von zehn reduzieren ihre Nutzung deutlich

Konkret geben 39 Prozent der Befragten an, ihr Auto insgesamt seltener zu nutzen als noch vor einiger Zeit. Damit verändern bereits rund vier von zehn Personen ihr gewohntes Verhalten wegen der steigenden Kosten. Dabei zeigen sich überraschende Unterschiede zwischen den Geschlechtern: 42 Prozent der Männer reduzieren derzeit ihre Autonutzung, während dieser Anteil bei Frauen bei „nur“ 37 Prozent liegt. Ergänzend dazu verzichten insgesamt 30 Prozent bewusst zumindest auf unnötige Fahrten und bemühen sich, Wege effizienter zu planen.