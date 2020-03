„Zehntausendergrenze könnte bald erreicht werden“

Dass die Corona-Krise in Österreich längst dramatische Ausmaße angenommen hat, verdeutlichte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstagvormittag bei einer Rede im Bundesrat. Inzwischen wurden hierzulande mehr als 300 Personen positiv auf das Virus getestet, wenn die rasante Ausbreitung nicht eingedämmt werden könne, werde diese Zahl in einigen Tagen die Tausender- und in einer Woche die Zehntausendergrenze überschreiten.