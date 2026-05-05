ÖSV-Rücktritt: „Willkommen auf der anderen Seite“

Aus und vorbei! Am Dienstagvormittag gab Daniel Danklmaier in den sozialen Medien sein Karriereende bekannt. „10 Jahre. Viele Momente. Eine Reise, die bleibt. Vor genau 10 Jahren durfte ich mein erstes Weltcuprennen fahren – ein Traum, der mein Leben geprägt hat. Diese Reise hatte viele Ups & Downs“, hieß es in seinem emotionalen Posting.