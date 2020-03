Zahlreiche Veranstaltungen müssen abgesagt werden

Demnach müssen die beliebten Josefimärkte in Eberndorf und Ferlach abgesagt werden, der in Nötsch wurde bereits im Vorfeld abgeblasen. Auch die Kärntner Skifete des Jahres, die „Nassfeld Mountain Alpenparty“, musste im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis gelegt werden. Schüler, welche sich schon seit Langem auf ihren wohlverdienten Maturaball freuen, trifft die Entscheidung der Regierung genauso. Denn die Abschlussbälle der HTL in Wolfsberg und in Ferlach können vorerst nicht stattfinden. In Spittal an der Drau wird die Eröffnungsfeier des neuen Schulzentrums auf unbestimmte Zeit verschoben.