Zwei neue Corona-Infektionen im Bezirk Spittal

Zwei Kärntnerinnen in häuslicher Quarantäne

Wo sich die Frauen mit dem Virus angesteckt haben, sei laut Gerd Kurath vom Landespressedienst bekannt, werde aber nicht veröffentlicht. Jedenfalls seien sie nicht im Ausland gewesen. Auch die erste Corona-infizierte Kärntnerin, eine 28-jährige Frau aus Sankt Kanzian am Klopeiner See, befindet sich noch in häuslicher Quarantäne. Sie hatte sich bei einer Freundin in Wien angesteckt.