Gefängnisausbrecher soll jetzt 15 Monate absitzen

Sie bezeichnete den Kosovaren als „professionellen Kriminaltouristen“ und betonte: „Es sind viele Fakten, viele Opfer. Das Fluchtverhalten zeigt eine kriminelle Einstellung. Deshalb gibt es eine rein unbedingte Strafe.“ 15 Monate soll er zusätzlich zu den vier in den Niederlanden ausgesprochenen absitzen. Nicht rechtskräftig.

Übrigens: Da ein Gefängnisausbruch nicht strafbar ist, war es in diesem Fall auch nicht Teil der Anklage.