Wien-Tourismus-Chef: „Sind im freien Fall“

Das Coronavirus setzt auch der Tourismusbranche in Wien sehr zu. So sind in der Bundeshauptstadt mittlerweile nicht nur viele Top-Sehenswürdigkeiten - wie etwa der Zoo Schönbrunn und der Stephansdom - für Besucher gesperrt, auch am Flughafen verzeichnet man längst Passagierrückgänge, viele Veranstaltungen wurden bereits abgesagt. Stellte man sich im Dezember des Vorjahres noch die Frage, wie viel Tourismus die „lebenswerteste Stadt der Welt“ noch verträgt, so erwartet man für 2020 massive Schäden. „Wir sind im freien Fall“, fasst der Wiener Tourismus-Direktor Norbert Kettner zusammen.