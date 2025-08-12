Interview: So fühlt Bambi an Lugners Todestag

Während Witwe Simone Lugner am heutigen Tag in Stille trauert, besuchte Krone-TV-Reporterin Aurora Bajgora eine andere Lebensabschnittsbegleiterin des Baulöwen: Nina „Bambi“ Bruckner. Sie meisterte tapfer ihren Arbeitsalltag in der Lugner City und erzählt, in welchen Momenten ihr Richard Lugner fehlt.