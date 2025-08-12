Tag der Trauer

Interview: So fühlt Bambi an Lugners Todestag

Adabei-TV Clips
12.08.2025 16:44
0 Kommentare

Während Witwe Simone Lugner am heutigen Tag in Stille trauert, besuchte Krone-TV-Reporterin Aurora Bajgora eine andere Lebensabschnittsbegleiterin des Baulöwen: Nina „Bambi“ Bruckner. Sie meisterte tapfer ihren Arbeitsalltag in der Lugner City und erzählt, in welchen Momenten ihr Richard Lugner fehlt.

Weitere Videos
Im Interview
Alien: Earth über Horror, Humor & die Macht der KI
krone.tv
Von Arien bis Pop
So glanzvoll war ‘Unterreiner & Friends‘ in Gars
Adabei-TV Clips
Lindsay Lohan 2.0
Von der Skandalnudel zur Comeback-Queen
Adabei-TV Clips
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf