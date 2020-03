Wegen Harry und Meghan „alles unheimlich und böse“

Vollzogen sein wird die Abnabelung von der Queen am 31. März. Bis dahin haben Prinz Harry und Herzogin Meghan noch einige Auftritt in Großbritannien. Harry weilt deshalb seit der letzten Woche in seiner Heimat. Herzogin Meghan wird demnächst erwartet. Ihr Kind bleibt in dieser Zeit in der Obhut einer Nanny auf dem Luxusanwesen, das die Familie bewohnt.