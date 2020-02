Edtstadler verteidigt die Linie der „sparsamen 4“

Der Streit um den EU-Finanzrahmen für die nächsten sieben Jahre hatte am Freitag seinen Höhepunkt erreicht. Nachdem der Sondergipfel der Mitgliedsstaaten ohne Deal geendet hat, hält Österreich aber weiterhin an einer Beschränkung des Ausgabenrahmens auf nicht mehr als ein Prozent der Wirtschaftsleistung fest. So sieht es auch Europaministerin Karoline Edtstadler. Sie erklärt im krone.tv-Talk mit Gerhard Koller, dass Österreich „bereit sei, seinen Beitrag zu leisten“, fordert aber auch Einsparungen seitens der EU in anderen Bereichen.