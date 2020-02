„Sparsame Vier“ werden sich weiter koordinieren

Italien feilt mit Rumänien und Portugal an Vorschlag

Nach dem Scheitern des EU-Sondergipfels will nun Italien zusammen mit Rumänien und Portugal einen neuen Vorschlag entwerfen. „Wir wollen einen Vorschlag vorlegen, der einem ehrgeizigerem Projekt für das EU-Budget entspricht“, sagte Conte bei einer Pressekonferenz am Ende des EU-Gipfeltreffens am Freitag. „Wollen wir ein ambitioniertes Europa, dann brauchen wir dementsprechende finanzielle Mittel“, sagte Conte im Gespräch mit Journalisten in Brüssel. Italien sei in seiner Linie nicht isoliert. „Die große Mehrheit der EU ist für ein ehrgeiziges Europa“, sagte Conte.