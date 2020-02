Schallenberg dankte für Coronavirus-Einsatz

Wie berichtet, war der österreichische Konsul am ersten Februarwochenende mit seinem Auto über 1000 Kilometer von Peking in die Provinz Hubei gereist, um den Österreichern zu helfen. Er reiste dann mit ihnen nach Wien. Der Konsul musste nach seiner Ankunft selbst zwei Wochen in Quarantäne, aus der er erst vergangenes Wochenende entlassen wurde. In den kommenden Tagen wird Herold nach Peking zurückreisen und seine Tätigkeit an der österreichischen Botschaft wieder aufnehmen, gab das Außenministerium bekannt.