Coronavirus: Österreicher sicher in Wien gelandet

Sie sind endlich zurück in der Heimat: Gegen 20.30 Uhr am Sonntagabend landeten sieben Österreicher - sechs Evakuierte und Konsul Nikolai Herold - aus den Virusgebieten in Wuhan nach einer Zwischenetappe auf einem Militärflugplatz im Süden Frankreichs am Flughafen Wien-Schwechat. Die Heimkehrer wurden zur Erstversorgung in das Hygienezentrum der Stadt Wien gebracht, wo auch die Abstriche für die Virus-Tests erfolgen. Krankheitsfall war keiner bekannt, dennoch wird es eine 14-tägige Quarantäne geben. 20 Franzosen, die mit der selben Maschine wie die sieben Österreicher aus Wuhan nach Frankreich geflogen waren, haben indessen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, wie am späten Abend bekannt wurde.