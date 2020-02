Warum riskieren Sie Ihr Leben, Herr Konsul?

Nikolai Herold: Von Moskau über Abu Dhabi nach Peking

Geboren am 18.12.1966 in Wien, sein Vater war Anwalt, die Mutter Schauspielerin. Im Außenministerium seit 2002, zunächst im Bürgerservice, dann wird er an der österreichischen Botschaft in Moskau als Diplomat eingeschult. 2005 bis 2012 arbeitet er an der Botschaft in Moskau, 2012 bis 2018 in Abu Dhabi und seit Sommer 2018 ist er Generalkonsul an der österreichischen Botschaft in Peking. Nikolai Herold spricht sieben Sprachen, darunter Russisch und Arabisch- seine Großmutter stammt aus Russland. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.