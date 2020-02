„Corona-Konsul“ geht essen, danach in die Berge

„Jetzt geht es in die Berge“

Nach unzähligen Medizin-Checks wurden der Top-Diplomat und die anderen Österreich-Heimkehrer am Samstag wieder in die „Freiheit“ entlassen. „Jetzt geht es in die Berge, um die Bergluft zu genießen. Danach möchte ich schon wieder arbeiten“, so Herold. Ob in China oder Österreich, steht aber noch nicht fest.