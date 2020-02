Die Schule der Zukunft findet im Lernatelier statt

Als Gastredner eines Bildungskongresses von Österreichischer Gesundheitskasse, Land Tirol, Bildungsdirektion für Tirol, Pädagogische Hochschule und BVA faszinierte Olaf-Axel Burow am Dienstag in Innsbruck die Teilnehmer. Lehrer, Eltern und andere Besucher bekamen einen Einblick in die ideale Schule von morgen. Sieben wesentliche Trends hat Burow ausgemacht: