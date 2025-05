Danninger wird neuer Wirtschaftskammer-General

„Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Aber ich habe mich nie vor großen Herausforderungen gedrückt: Nicht als Wirtschaftslandesrat des größten Bundeslandes und auch nicht als ich die Ehre hatte, in die großen Fußstapfen von Klaus Schneeberger als Klubobmann der Volkspartei Niederösterreich zu treten. Und so habe ich mich jetzt auch entscheiden, in herausfordernden Zeiten für unseren Wirtschaftsstandort, als Generalsekretär für die Wirtschaftskammer Österreich zur Verfügung zu stehen“, so Danninger. Er habe es immer als Privileg empfunden, für dieses Land zu arbeiten. In den nächsten Tagen werde ich für eine geordnete Übergabe sorgen und freue mich dann auf die neue Herausforderung.