Parkstrafe, obwohl Tiroler gar nicht vor Ort war

Ihm flatterte ein Strafbescheid der Firma ParkRaum Management Austria mit Sitz in Salzburg ins Haus: 66 Euro für zu langes Parken bei einem Geschäft in der Innsbrucker Haller Straße. „Was mich sofort gestresst hat, war die Zahlungsfrist. Der Brief lag am 24. April in meiner Post, aber an diesem Tag lief auch schon die Zahlungsfrist ab. Bei Verzug wurde mit einem Rechtsanwalt gedroht“, schildert der Betroffene und meint: „Da wird richtig viel Druck aufgebaut.“