Fans erhört: „Gothic“-Remake wird Wirklichkeit

Die Fans haben entschieden - und THQ Nordic hat sie erhört. Nachdem sich in einer Umfrage 94,8 Prozent von ihnen für ein Remake des Rollenspiel-Klassikers „Gothic“ aus dem Jahr 2001 ausgesprochen haben, will der Publisher dem Wunsch nun nachkommen. „Ja, wir tun es!“, kündigte THQ Nordic am Mittwoch in einer Aussendung an. Bis zur Veröffentlichung wird man sich allerdings noch gedulden müssen.