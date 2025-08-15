Mutter von Jeff Bezos mit 78 Jahren verstorben

Amazon-Gründer Jeff Bezos hat den Tod seiner Mutter Jackie Bezos öffentlich bekannt gegeben. Die 78-Jährige starb am Donnerstag nach einem mehrjährigen Kampf gegen Lewy-Körper-Demenz, wie Bezos in einem bewegenden Instagram-Post mitteilte.
Sie sei in ihren letzten Momenten von ihrer Familie umgeben gewesen, „von so vielen von uns, die sie liebten – ihren Kindern, Enkelkindern und meinem Vater“.
Früh erwachsen, entschlossen und unerschütterlich
„Ihr Erwachsenenleben begann ein wenig früh, als sie im zarten Alter von 17 Jahren meine Mutter wurde“, schrieb der 61-jährige Unternehmer. Trotz der Herausforderungen habe sie ihre Rolle mit „Entschlossenheit und unerschütterlicher Liebe“ erfüllt.
Später habe sie gemeinsam mit seinem Stiefvater Mike Bezos auch seine Schwester Christina und seinen Bruder Mark großgezogen. „Für den Rest ihres Lebens hörte diese Liste von Menschen, die sie liebte, beschützte und unterstützte, niemals aufzuwachsen. Sie gab immer so viel mehr, als sie je verlangte“, so Bezos.
Elf Enkel und ein Urenkelkind
Jackie Bezos hinterlässt ihren Ehemann Mike, ihre drei Kinder, elf Enkel und ein Urenkelkind. Die Bezos Family Foundation, die sie gemeinsam mit ihrem Sohn gründete, bestätigte ebenfalls ihren Tod.
Unter dem Instagram-Post drückten zahlreiche Persönlichkeiten ihr Beileid aus, darunter die Schauspieler Antonio Banderas und Sharon Stone sowie die Models Naomi Campbell und Miranda Kerr. Bezos’ Ehefrau, die ehemalige Journalistin Lauren Sánchez, schrieb: „Wir werden sie SO sehr vermissen. Ich liebe dich.“
Zweithäufigste Form der Demenz
Lewy-Körper-Demenz, an der Jackie Bezos seit 2020 litt, ist nach Alzheimer die zweithäufigste Form der Demenz. Sie beeinträchtigt das Denken, die Bewegung, das Verhalten und den Schlaf.
„Ich weiß, dass sie unsere Liebe in diesen letzten Momenten gespürt hat“, schloss Bezos seine Botschaft. „Wir alle hatten das Glück, Teil ihres Lebens zu sein. Ich bewahre sie sicher für immer in meinem Herzen.“
