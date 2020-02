Disneys neuer Streaming-Service startet fulminant

Disney+ hatte in den USA am 12. November Premiere gefeiert und ist bisher nur in fünf Ländern zu empfangen. In Österreich und anderen europäischen Ländern soll der neue Service am 24. März an den Start gehen. Mit dem Angebot will der Hollywood-Gigant dem Streaming-Marktführer Netflix Konkurrenz machen, der der klassischen Kabel-TV- und Entertainment-Industrie in den vergangenen Jahren sehr viele Kunden abgejagt hatte.