Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

In der Nacht auf Sonntag kam es am Mariahilfer Gürtel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fußgänger wurde dabei von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt.
Laut der Polizei war der 20-jährige Lenker gegen 1.15 Uhr in Richtung Neubaugürtel unterwegs, als der Mann einen Zebrastreifen überquerte. Mehrere Zeugen gaben an, dass der Autofahrer Grün und der Fußgänger Rot gehabt habe.
Fußgänger im Schockraum
Der Lenker versuchte laut ersten Aussagen noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Berufsrettung Wien versorgte den Schwerverletzten noch an Ort und Stelle und brachte ihn anschließend in den Schockraum eines Spitals. Das Verkehrsunfallkommando Wien übernahm die Ermittlungen.
