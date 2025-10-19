Raul Fernandez feiert MotoGP-Premierensieg!

Der am Samstag im Sprint siegreiche Bezzecchi holte sich den Podestplatz trotz einer Strafe in Form einer doppelten „Long Lap“, die er während des Rennens absolvieren musste. Diese hatte er wegen einer Kollision mit Marc Marquez schon beim Indonesien-Grand-Prix ausgefasst. Fernandez profitierte davon, ging in Führung und war danach nicht mehr aufzuhalten.