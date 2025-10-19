Lenker bedrohte Autofahrer mit Holzpflock

Der Vorfall ereignete sich um 14.45 Uhr in der Großbauerstraße. Laut der Polizei war es zuvor zu einem Streit gekommen, weil keiner der beiden Pkw-Lenker dem anderen Lenker Platz machen wollte. Plötzlich soll der 37-Jährige aus seinem Auto gestiegen und auf den 30-jährigen Fahrer und seinen Beifahrer (27) losgegangen sein.