Lenker bedrohte Autofahrer mit Holzpflock

Ein 30-jähriger Autofahrer und sein Beifahrer wurden Samstagnachmittag in Wien-Floridsdorf von einem anderen Lenker (37) mit einem rund 40 Zentimeter langen Holzpflock bedroht und mit dem Umbringen bedroht.
Der Vorfall ereignete sich um 14.45 Uhr in der Großbauerstraße. Laut der Polizei war es zuvor zu einem Streit gekommen, weil keiner der beiden Pkw-Lenker dem anderen Lenker Platz machen wollte. Plötzlich soll der 37-Jährige aus seinem Auto gestiegen und auf den 30-jährigen Fahrer und seinen Beifahrer (27) losgegangen sein.
Kontrolle über Pkw verloren
Kurz darauf raste der Mann davon – offenbar so rücksichtslos, dass er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen einen Mistkübel sowie eine Straßenlaterne krachte. Eine Passantin musste sich durch einen Sprung zur Seite retten.
Die Polizei nahm den Mann kurz darauf fest. Ein Amtsarzt stellte eine Beeinträchtigung durch Kokain fest, den Alkotest verweigerte der 37-Jährige.
