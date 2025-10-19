Geld abgezweigt: Lehrer und Winzerin als Opfer

Nachforschungen führen zu dubioser E-Mail-Adresse

Als der Trick der Cyber-Kriminellen aufgefallen ist, war es längst zu spät. Kathrin Stubits wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige. Sie befürchtet, die Rechnung von 4050,50 € nochmals begleichen zu müssen. Dass der Bildungsserver gehackt worden sei, sei von den offiziellen Stellen nicht bestätigt worden, sagt sie. In den Hintergrundinfos der E-Mail ist jedoch ein suspektes Detail schriftlich festgehalten und erst bei genauer Kontrolle aufgefallen: Der Absender des Fachlehrers führt zu einem dubiosen Namen in Zusammenhang mit „@bildungs.gv.at“. Der Fall bleibt mysteriös.