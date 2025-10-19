Geld abgezweigt: Lehrer und Winzerin als Opfer

Server gehackt und in einer geschäftlichen E-Mail die IBAN getauscht – raffiniert gingen Cyber-Kriminelle vor. Eine burgenländische Winzerin sollte einem Lehrer für einen Auftrag mehr als 4000 Euro zahlen, doch sie überwies die Summe an unbekannte Täter. Jetzt warnt das Opfer alle Bankkunden.
In der Schule lernt man viele wichtige Dinge des Lebens, doch praktische Tipps gegen Hacker stehen noch nicht auf dem Lehrplan. In die Fänge dieser Cyber-Kriminellen ist nichts ahnend ein Professor des Bundesschulclusters in Oberwart geraten.
Rechnung via @bildung.gv.at
Abseits des Unterrichts hatte der Professor für Winzerin Kathrin Stubits aus Harmisch im Bezirk Oberwart bei einem Frühschoppen allgemein übliche Catering-Dienste geleistet. Für diese Arbeit stellte der Fachlehrer und Geschäftsmann 4050,50 Euro in Rechnung. Weil die Speicherkapazitäten unter seiner privaten E-Mail-Adresse erschöpft gewesen seien, schickte er die Zahlungsaufforderung mit seinen Bankdaten via @bildung.gv.at an die Kundin.
Die Bank hatte sich sogar erkundigt
Bevor die Nachricht bei der Winzerin überhaupt angekommen ist, hatten jedoch schon Cyber-Betrüger ihre Finger im Spiel. Als Kathrin Stubits das Schreiben öffnete, war nur noch eine IBAN zu sehen, die zu einem Konto der unbekannten Täter gehörte.
„Meine Bank hat mich vor der Überweisung noch angerufen und gefragt, ob der Nummerncode korrekt und der Empfänger vertrauenswürdig ist. Beim gemeinsamen Gegen-Check stimmten allerdings alle Daten überein, nichts sprach gegen die Bezahlung der mehr als 4000 Euro. Die Buchungsbestätigung habe ich kurz darauf erhalten“, berichtet die Winzerin. Sie wurde jedoch bitter enttäuscht. Ihr Geld landete nicht beim Caterer sondern bei den Betrügern und wird wohl für immer verschwunden sein. Der Lehrer und Geschäftsmann wartet noch darauf.
Nachforschungen führen zu dubioser E-Mail-Adresse
Als der Trick der Cyber-Kriminellen aufgefallen ist, war es längst zu spät. Kathrin Stubits wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige. Sie befürchtet, die Rechnung von 4050,50 € nochmals begleichen zu müssen. Dass der Bildungsserver gehackt worden sei, sei von den offiziellen Stellen nicht bestätigt worden, sagt sie. In den Hintergrundinfos der E-Mail ist jedoch ein suspektes Detail schriftlich festgehalten und erst bei genauer Kontrolle aufgefallen: Der Absender des Fachlehrers führt zu einem dubiosen Namen in Zusammenhang mit „@bildungs.gv.at“. Der Fall bleibt mysteriös.
Nach dem Hacker-Ärger kann ich nur jedem raten, bei Erstüberweisungen an neue Firmen IBAN-Daten per Anruf zu überprüfen.
Kathrin Stubits, Winzerin
Lieber nachfragen, das kann vor Betrug schützen!
Die Polizei scheint laut ersten Auskünften einem Verdächtigen bereits auf die Spur gekommen zu sein. „Bei dem Festgenommenen dürfte es sich womöglich um einen Mittelsmann handeln, nicht um einen Drahtzieher“, heißt es. Die Ermittlungen gehen weiter. Kathrin Stubits: „Ich kann alle nur warnen. Bei der Erstüberweisung auf ein neues Konto rufe ich jetzt selbst bei der Firma an und lasse mir die IBAN bestätigen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.