Wie alte Rollenbilder unsere Jugend vergiften

Unter dem Hashtag #Tradwife zeigen sich Frauen auf Instagram oder TikTok in Rüschenkleidern, beim Kuchenbacken und beim Polieren des Esstisches. Sie „feiern“ das Leben „wie in den 1950er-Jahren“ – brav, häuslich, dem Ehemann ergeben. Parallel dazu rufen männliche Influencer junge Burschen dazu auf, „echte Alphamänner“ zu werden: dominant, stark, unnachgiebig – notfalls auch mit Gewalt. Was nach überzogenen Internet-Trends klingt, ist laut Verena Fabris, Leiterin der Beratungsstelle Extremismus in Wien, Ausdruck einer gefährlichen Retraditionalisierung, also einer Rückkehr zu patriarchalen Geschlechterrollen, die mehr und mehr Zuspruch erfahren und in sozialen Medien massenhaft Klicks generieren.