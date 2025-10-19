Vorteilswelt
Zurück an den Herd?

Wie alte Rollenbilder unsere Jugend vergiften

Menschen
19.10.2025 11:05
Die diesjährigen Gender*impulstage widmeten sich jüngst unter dem Titel „Make Gender Roles Great ...
Die diesjährigen Gender*impulstage widmeten sich jüngst unter dem Titel „Make Gender Roles Great Again?“ dem Comeback alter Rollenbilder.(Bild: mih)

Influencerinnen preisen das Hausfrauenleben, Männer posieren als „Alphas“. Bei den Gender*impulstagen in Bregenz warnten Expertinnen vor einem gefährlichen Comeback alter Rollenbilder.

0 Kommentare

Unter dem Hashtag #Tradwife zeigen sich Frauen auf Instagram oder TikTok in Rüschenkleidern, beim Kuchenbacken und beim Polieren des Esstisches. Sie „feiern“ das Leben „wie in den 1950er-Jahren“ – brav, häuslich, dem Ehemann ergeben. Parallel dazu rufen männliche Influencer junge Burschen dazu auf, „echte Alphamänner“ zu werden: dominant, stark, unnachgiebig – notfalls auch mit Gewalt. Was nach überzogenen Internet-Trends klingt, ist laut Verena Fabris, Leiterin der Beratungsstelle Extremismus in Wien, Ausdruck einer gefährlichen Retraditionalisierung, also einer Rückkehr zu patriarchalen Geschlechterrollen, die mehr und mehr Zuspruch erfahren und in sozialen Medien massenhaft Klicks generieren. 

