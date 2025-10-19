Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Ex-Miss-Austria

„Ich wurde zur Zielscheibe einer Sexismus-Debatte“

Oberösterreich
19.10.2025 11:30
Ex-Miss-Austria Sabine Lindorfer als Gewinnerin der Wahl (li.) und 27 Jahre später mit ihrem ...
Ex-Miss-Austria Sabine Lindorfer als Gewinnerin der Wahl (li.) und 27 Jahre später mit ihrem Mann Karl (re.)(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, Rubra)

Als „Miss Austria“ wurde ihr Schiebung, als Kandidatin zum Nationalrat politische Inkompetenz vorgeworfen. Heute ist Sabine Lindorfer Vizebürgermeisterin in Feldkirchen (OÖ) und stärker denn je. Ob sie sich für den „Playboy“ ausziehen würde und was sie tut, um so auszusehen – die „Krone“ traf die 50-Jährige zu Hause.

0 Kommentare

Ein schmuckes Häuschen auf einer Anhöhe. Vom Garten aus blickt man über Feldkirchen an der Donau. Im Haus hängen Familienfotos, auf einem großen, bedruckten Bild sieht man zahlreiche Missen. Mit dabei Sabine Lindorfer. Die 50-Jährige wurde 1998 zur schönsten Frau Österreichs gekürt und wurde damit quasi über Nacht bekannt. Und für viele auch interessant.

Ein Linzer Konditor warb damals mit der neuen „Miss Austria“ für seine Krapfen, die „sündhaften“ Kalorien wurden von Lindorfer mit ihren strahlend weißen Zähnen einfach weggelächelt. Aktuell gibt es keine Werbeplakate mehr – denn das würde sich wohl als Vizebürgermeisterin von Feldkirchen nicht so wirklich schicken. Als Lokalpolitikerin und Moderatorin ist Lindorfer dennoch umtriebig, ihren Ausflug in die Missen-Welt bereut sie nicht. Auch wenn jener ausschlaggebend für einen ziemlichen Shitstorm war, gegen den sich Lindorfer Jahre später wehren musste.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
102.753 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
90.228 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Viral
Fragen zu schwer: Schilling bricht Interview ab
81.166 mal gelesen
Lena Schilling kämpfte in einem Interview im EU-Parlament (erneut) mit Quizfragen (kleines ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Ex-Miss-Austria
„Ich wurde zur Zielscheibe einer Sexismus-Debatte“
Krone Plus Logo
Kocht im Supermarkt
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
Verfassungswidrig?
Keine Beweise bei Abnahme der eigenen Kinder
Er war abgängig
Verwirrter Senior lief nach Unfall auf A1 herum
„Krone“-Kolumne
Kein Kommentar – sonst klagt der „Ex“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf