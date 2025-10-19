„Ich wurde zur Zielscheibe einer Sexismus-Debatte“

Ein Linzer Konditor warb damals mit der neuen „Miss Austria“ für seine Krapfen, die „sündhaften“ Kalorien wurden von Lindorfer mit ihren strahlend weißen Zähnen einfach weggelächelt. Aktuell gibt es keine Werbeplakate mehr – denn das würde sich wohl als Vizebürgermeisterin von Feldkirchen nicht so wirklich schicken. Als Lokalpolitikerin und Moderatorin ist Lindorfer dennoch umtriebig, ihren Ausflug in die Missen-Welt bereut sie nicht. Auch wenn jener ausschlaggebend für einen ziemlichen Shitstorm war, gegen den sich Lindorfer Jahre später wehren musste.