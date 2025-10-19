Große Mehrheit spürt die Finanznot ihrer Gemeinden

Dass die Kärntner Gemeinden nicht unbedingt in Geld schwimmen, ist bekannt. Nachdem sogar über der Landeshauptstadt das Damoklesschwert einer drohenden Zahlungsunfähigkeit im kommenden Jahr hängt (wir berichteten ausführlich), kann das Thema nicht länger ignoriert werden, vor allem die Politik ist einmal mehr gefordert, neue Wege zu gehen.