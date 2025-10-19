Vorteilswelt
„Es ist sch***e“

„Dancing Stars“-Sängerin Ballwein wurde ausgeraubt

Adabei Österreich
19.10.2025 10:38
Großer Schock für Monika Ballwein: Ihre Autoscheibe wurde eingeschlagen und der Inhalt ihres ...
Großer Schock für Monika Ballwein: Ihre Autoscheibe wurde eingeschlagen und der Inhalt ihres Auftrittskoffers gestohlen.(Bild: Andreas Tischler / picturedesk.com)

Schock für Monika Ballwein: Die Sängerin, die auch immer bei den „Dancing Stars“ mit ihrer Stimme begeistert, wurde in Wien ausgeraubt. Ihr Auto wurde aufgebrochen und unter anderem Schmuck gestohlen.

0 Kommentare

In gleich mehreren Facebook-Postings informierte Monika Ballwein ihre Fans über den Einbruch. Sie habe ihren Wagen im zweiten Bezirk auf der Taborstraße abgestellt. 

„Einfach alles gestohlen“
Als sie zum Auto zurückkam, dann der Schock: Die Autoscheibe wurde eingeschlagen, „alles zerwühlt und aus dem geschlossenen Koffer im Kofferraum, aus meinem Auftrittskoffer, sämtlicher Schmuck, Make-up, alles für Haare – einfach alles gestohlen“, schilderte die Sängerin und bat ihre Fans, dass sie sich bei ihr melden, sollten sie etwas gesehen haben.

In einem weiteren Posting dankte Ballwein, die auch als Vocal-Coach schon bei zahlreichen TV-Shows dabei war, ihren Fans für die vielen lieben Kommentare. Und verriet, dass die Suche nach dem dreisten Dieb bislang erfolglos geblieben sei: „Wir haben in Österreich keine Kameras, weil das nicht erlaubt ist“, seufzte sie. Auch Passanten hätten nichts bemerkt. 

Die Versicherung zahle zudem nur den Schaden am Auto, nicht aber den Schaden, der durch den Diebstahl entstanden sei, ärgerte sich Ballwein. „Es ist ziemlich scheiße, es fühlt sich nicht nur scheiße an, sondern es ist scheiße.“

„Der Schock war groß und sitzt tief“
Am Sonntagvormittag meldete Ballwein sich schließlich mit einem weiteren Update bei ihren Fans. Sie wolle sich entschuldigen, falls „sich Versicherungen durch mein Posting angegriffen gefühlt haben“, erklärte sie. „Ich wollte lediglich die Sachlage darstellen, sich gut zu informieren!“ Sie habe jedoch Glück und einen „sehr guten Berater, der alle Hebel in Bewegung setzt, dass ein Teil des Schadens ersetzt wird! Vielen Dank dafür.“

Das sei zumindest ein kleiner Wermutstropfen, auch wenn sie „die Tat, dass sich Menschen einfach dein Eigentum nehmen“, verurteile. Das mache sie immer wieder traurig „und der Schock war groß und sitzt tief!!“

Doch wie heiße es in ihrem Business so schön: „The Show Must Go On“, so Ballwein, die am Samstagabend auch schon wieder auf der Bühne gestanden war und in Niederösterreich einen strahlenden Auftritt hingelegt hatte.

Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
