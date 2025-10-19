„Dancing Stars“-Sängerin Ballwein wurde ausgeraubt

„Der Schock war groß und sitzt tief“

Am Sonntagvormittag meldete Ballwein sich schließlich mit einem weiteren Update bei ihren Fans. Sie wolle sich entschuldigen, falls „sich Versicherungen durch mein Posting angegriffen gefühlt haben“, erklärte sie. „Ich wollte lediglich die Sachlage darstellen, sich gut zu informieren!“ Sie habe jedoch Glück und einen „sehr guten Berater, der alle Hebel in Bewegung setzt, dass ein Teil des Schadens ersetzt wird! Vielen Dank dafür.“