Brutales Kartell brachte Österreicher um Millionen

Betrüger fuhren teure Porsche und Tesla

Bei einem Joint Action Day am 10. Oktober kam es zum finalen Zugriff. In Firmen in Riga wurden mehr als 1200 SIM-Boxen mit mehr als 40.000 SIM-Karten sichergestellt, fünf Server mit Daten aus den letzten drei Jahren und mehr als 50 Millionen genutzten Accounts wurden stillgelegt. Kryptowährungen im Wert von 330.000 US-Dollar, Bargeld im Wert von 441.000 Euro und Luxusautos, etwa ein Porsche Macan, zwei Tesla und ein Ducati-Bike wurden ebenso sichergestellt wie Schreckschussrevolver.