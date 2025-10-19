Ermittlungen laufen
Raubüberfall im Louvre: Museum vorerst geschlossen
Im weltberühmten Louvre-Museum in Paris hat es am Sonntag nach Angaben der französischen Kulturministerin ein Raubüberfall gegeben.
„Heute Morgen kam es bei der Öffnung des Louvre-Museums zu einem Raubüberfall“, erklärte Kulturministerin Rachida Dati am Sonntag im Onlinedienst X. Es sei niemand verletzt worden.
Nähere Details zum Tathergang oder was genau gestohlen wurde, nannte sie zunächst nicht.
Sehen Sie hier das Posting der französischen Kulturministerin Rachida Dati:
Ein oder mehrere Täter in Museum eingedrungen
Nach Angaben des Museums bleibt der Louvre aber „aus außergewöhnlichen Gründen“ für den Tag geschlossen. „Die Ermittlungen laufen“, teilte Dati weiter mit.
Ein oder mehrere Täter seien in das Museum eingedrungen, hieß es aus dem Umfeld der Ministerin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Louvre zählt zu den berühmtesten Attraktionen der französischen Hauptstadt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.