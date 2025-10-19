Vorteilswelt
Ermittlungen laufen

Raubüberfall im Louvre: Museum vorerst geschlossen

Ausland
19.10.2025 11:47
Im Louvre kam es zu einem Raubüberfall, das berühmte Museum in Paris bleibt vorerst geschlossen.
Im Louvre kam es zu einem Raubüberfall, das berühmte Museum in Paris bleibt vorerst geschlossen.(Bild: APA/AFP/JOEL SAGET)

Im weltberühmten Louvre-Museum in Paris hat es am Sonntag nach Angaben der französischen Kulturministerin ein Raubüberfall gegeben. 

„Heute Morgen kam es bei der Öffnung des Louvre-Museums zu einem Raubüberfall“, erklärte Kulturministerin Rachida Dati am Sonntag im Onlinedienst X. Es sei niemand verletzt worden.

Nähere Details zum Tathergang oder was genau gestohlen wurde, nannte sie zunächst nicht.

Sehen Sie hier das Posting der französischen Kulturministerin Rachida Dati: 

Ein oder mehrere Täter in Museum eingedrungen
Nach Angaben des Museums bleibt der Louvre aber „aus außergewöhnlichen Gründen“ für den Tag geschlossen. „Die Ermittlungen laufen“, teilte Dati weiter mit.

Ein oder mehrere Täter seien in das Museum eingedrungen, hieß es aus dem Umfeld der Ministerin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Louvre zählt zu den berühmtesten Attraktionen der französischen Hauptstadt.

