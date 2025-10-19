Diese Steirer wollen zum Eurovision Song Contest

Die Südsteirer: Bewerbung ist keine PR-Blase

Mit einem lustigen Song in der Leichtigkeit à la EAV und Alf Poier wollen sich die Südsteirer zum Vorentscheid qualifizieren. „Aus der ESC-Bewerbung machen wir keine PR-Blase, dafür haben wir viel zu viel investiert“, reagiert „Südsteirer“ Julian Gigler auf Unkenrufe, die den Volksmusikern von vornherein keine ESC-Chancen einräumen. „Das ist ein Riesending für uns. Wenn der Songcontest schon in Österreich ist, dann gehört die Volksmusik dazu.“ Alle fünf „Südsteirer“ haben am Song gewerkt, im eigenen Studio aufgenommen und schon mit einer perfekten Inszenierung eingereicht. „Das hat noch keiner gesehen. Unsere Bühnenperformance spielt showtechnisch alle Stückerln“, schwelgt der 29-jährige Musiker in Vorfreude auf die Mega-Chance. „Wir haben im Mai keinen Termin angenommen, diese Zeit haben wir für den ESC in Wien reserviert.“