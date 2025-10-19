NHL-Legende: Prominenter Besuch im Haifischbecken

Prominenter Besuch am Freitag im Haifisch-Becken. Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Mike Vernon saß beim Heimspiel gegen Fehervar auf der Tribüne, um Sohn Matt Vernon im HCI-Dress die Daumen zu drücken. Der 27-jährige Goalie lieferte vor den Augen der NHL-Legende prompt seine beste Saisonleistung.
Mike Vernon fliegt am Dienstag wieder in die Heimat zurück. Vielleicht sollte Haie-Obmann Günther Hanschitz den zweimaligen Stanley-Cup-Sieger (Calgary Flames/1989 und Detroit Red Wings/1997) noch zu einem längeren Tirol-Urlaub überreden.
HCI-Goalie Matt Vernon lieferte gegen Fehervar vor den Augen seines Vaters mit einer Fangquote von 95 Prozent die beste Saisonleistung.
„Man of the Match“
Dass der tolle Eishockey-Abend für Innsbruck in der Verlängerung mit einer 1:2-Niederlage ein bitteres Ende hatte, lag ganz sicher nicht am „Man of the Match“. Zuerst ließ Sebastian Benker einen „Hunderter“ aus, dann sorgte Emmett Sproule mit einem haarsträubenden Fehler für die Entscheidung.
Mike Vernon wird auch in Abwesenheit seinen Sohn und die Haie unterstützen. „Ich schaue mir natürlich alle Spiele an und wir tauschen uns danach aus“, verriet die 62-jährige NHL-Legende.
Schwere Aufgabe in Salzburg
Die HCI-Cracks müssen am Sonntag in Salzburg noch ein Schäuferl gegenüber dem Fehervar-Spiel zulegen. Nach der Overtime-Pleite in Laibach wollen die Bullen gegen einen ihrer Lieblingsgegner (43:15 Siege) einen vollen Erfolg einfahren. „Wir wollen drei Punkte holen, das ist das Einzige, was zählt“, stellte Salzburg-Stürmer Niki Kraus klar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.