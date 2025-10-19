Vorteilswelt
Vater-Sohn-Hilfe

NHL-Legende: Prominenter Besuch im Haifischbecken

Tirol
19.10.2025 10:49
Stanley-Cup-Sieger Mike Vernon drückte Sohn Matt Vernon im HCI-Tor die Daumen.
Stanley-Cup-Sieger Mike Vernon drückte Sohn Matt Vernon im HCI-Tor die Daumen.(Bild: Georgios Papaconstantis)

Prominenter Besuch am Freitag im Haifisch-Becken. Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Mike Vernon saß beim Heimspiel gegen Fehervar auf der Tribüne, um Sohn Matt Vernon im HCI-Dress die Daumen zu drücken. Der 27-jährige Goalie lieferte vor den Augen der NHL-Legende prompt seine beste Saisonleistung.

0 Kommentare

Mike Vernon fliegt am Dienstag wieder in die Heimat zurück. Vielleicht sollte Haie-Obmann Günther Hanschitz den zweimaligen Stanley-Cup-Sieger (Calgary Flames/1989 und Detroit Red Wings/1997) noch zu einem längeren Tirol-Urlaub überreden.

HCI-Goalie Matt Vernon lieferte gegen Fehervar vor den Augen seines Vaters mit einer Fangquote von 95 Prozent die beste Saisonleistung.

„Man of the Match“
Dass der tolle Eishockey-Abend für Innsbruck in der Verlängerung mit einer 1:2-Niederlage ein bitteres Ende hatte, lag ganz sicher nicht am „Man of the Match“. Zuerst ließ Sebastian Benker einen „Hunderter“ aus, dann sorgte Emmett Sproule mit einem haarsträubenden Fehler für die Entscheidung.

Mike Vernon wird auch in Abwesenheit seinen Sohn und die Haie unterstützen. „Ich schaue mir natürlich alle Spiele an und wir tauschen uns danach aus“, verriet die 62-jährige NHL-Legende.

Schwere Aufgabe in Salzburg
Die HCI-Cracks müssen am Sonntag in Salzburg noch ein Schäuferl gegenüber dem Fehervar-Spiel zulegen. Nach der Overtime-Pleite in Laibach wollen die Bullen gegen einen ihrer Lieblingsgegner (43:15 Siege) einen vollen Erfolg einfahren. „Wir wollen drei Punkte holen, das ist das Einzige, was zählt“, stellte Salzburg-Stürmer Niki Kraus klar.

Porträt von Norbert Niederacher
Norbert Niederacher
