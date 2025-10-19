NHL-Legende: Prominenter Besuch im Haifischbecken

Schwere Aufgabe in Salzburg

Die HCI-Cracks müssen am Sonntag in Salzburg noch ein Schäuferl gegenüber dem Fehervar-Spiel zulegen. Nach der Overtime-Pleite in Laibach wollen die Bullen gegen einen ihrer Lieblingsgegner (43:15 Siege) einen vollen Erfolg einfahren. „Wir wollen drei Punkte holen, das ist das Einzige, was zählt“, stellte Salzburg-Stürmer Niki Kraus klar.