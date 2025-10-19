Vorteilswelt
Wollte ins Casino

Betrunkener (44) drohte Security mit dem Umbringen

Wien
19.10.2025 10:38
Der Verdächtige wurde noch vor dem Casino festgenommen.
Der Verdächtige wurde noch vor dem Casino festgenommen.(Bild: Birbaumer Christof)

Weil er zu betrunken war, durfte ein 44-jähriger Mann am späten Samstagabend nicht ins Casino in Wien-Leopoldstadt - das brachte ihn völlig aus der Fassung.

Laut Polizei verweigerten ihm eine Mitarbeiterin und ein 51-jähriger Sicherheitsmann gegen 22.15 Uhr den Zutritt, nachdem er stark alkoholisiert gewirkt hatte. Der Mann reagierte daraufhin aggressiv, wurde handgreiflich und soll den Securitymitarbeiter mit dem Umbringen bedroht haben.

Alkotest war positiv
Die alarmierten Polizisten rückten an und nahmen den 44-Jährigen fest. Ein Alkotest ergab rund 2,6 Promille.

