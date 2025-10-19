Betrunkener (44) drohte Security mit dem Umbringen

Weil er zu betrunken war, durfte ein 44-jähriger Mann am späten Samstagabend nicht ins Casino in Wien-Leopoldstadt - das brachte ihn völlig aus der Fassung.
Laut Polizei verweigerten ihm eine Mitarbeiterin und ein 51-jähriger Sicherheitsmann gegen 22.15 Uhr den Zutritt, nachdem er stark alkoholisiert gewirkt hatte. Der Mann reagierte daraufhin aggressiv, wurde handgreiflich und soll den Securitymitarbeiter mit dem Umbringen bedroht haben.
Alkotest war positiv
Die alarmierten Polizisten rückten an und nahmen den 44-Jährigen fest. Ein Alkotest ergab rund 2,6 Promille.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.