Österreichs erste und einzige Klavierbaumeisterin

Wie kam es dazu, dass Sie die Leidenschaft zum Beruf machten?

Eigentlich wollte ich schon nach der Matura meine Lehre in dem Bereich beginnen. Doch damals war es nicht möglich, eine Lehrstelle zu finden. Als sich 2017 schließlich doch die Gelegenheit für den wunderbaren Beruf ergab, musste ich nicht lange überlegen. Ich hängte meinen damaligen Job in einer Werbeagentur an den Nagel und folgte meinem ursprünglichen Traum. 2023 spazierte ich eher zufällig ins Klavierhaus Förstl. Doch manchmal führt einen das Leben dorthin, wo man längst hingehört.