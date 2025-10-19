Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Menschen von nebenan

Österreichs erste und einzige Klavierbaumeisterin

Wien
19.10.2025 11:00
Klavierbaumeisterin Hahn: „Man lernt das nicht mit Büchern und YouTube. Es wird von Hand zu ...
Klavierbaumeisterin Hahn: „Man lernt das nicht mit Büchern und YouTube. Es wird von Hand zu Hand, von Herz zu Herz weitergegeben.“(Bild: Krone KREATIV/Michael Hedl)

Steinway & Sons oder Bösendorfer – es sind, nicht nur namentlich, große Fußstapfen, in die ab sofort auch eine Wienerin tritt. Denn was Isabella Hahn aus der Josefstadt mit den genannten großen Namen gemeinsam hat: Sie ist frischgebackene Klavierbaumeisterin. Und damit die einzige Frau, die diesen Job in Österreich ausübt.

0 Kommentare

„Krone“: Seit wann begeistern Sie sich fürs Klavierspielen?
Isabella Hahn: Mit drei Jahren saß ich zum ersten Mal an einer Klaviatur – damals reichten meine Finger kaum über die Tasten. Seitdem begleitet mich das Klavier.

Was ist so faszinierend an dem Instrument? 
Es war nie einfach nur ein Instrument, sondern ein Spiegel meines Lebens. An manchen Tagen ist es mein bester Freund – verständnisvoll, tröstend, voller Möglichkeiten. An anderen Tagen wird es zum Widersacher, der mich herausfordert, meine Geduld auf die Probe stellt und mich zwingt, genauer hinzuhören. Vielleicht liegt genau darin seine Magie: Es lässt sich nicht beherrschen, nur verstehen – manchmal.

Ein Job, der höchste Konzentration und Genauigkeit fordert
Ein Job, der höchste Konzentration und Genauigkeit fordert(Bild: Michael Foster)

Wie kam es dazu, dass Sie die Leidenschaft zum Beruf machten? 
Eigentlich wollte ich schon nach der Matura meine Lehre in dem Bereich beginnen. Doch damals war es nicht möglich, eine Lehrstelle zu finden. Als sich 2017 schließlich doch die Gelegenheit für den wunderbaren Beruf ergab, musste ich nicht lange überlegen. Ich hängte meinen damaligen Job in einer Werbeagentur an den Nagel und folgte meinem ursprünglichen Traum. 2023 spazierte ich eher zufällig ins Klavierhaus Förstl. Doch manchmal führt einen das Leben dorthin, wo man längst hingehört.

Zitat Icon

Ob mein Weg als Frau schwieriger war als für einen Mann, kann ich nicht objektiv sagen. Aber ich bin mir sicher, mir wären Aussagen wie „Ich will einen Mann haben, der mein Klavier stimmt“ erspart geblieben.

Isabella Hahn im Gespräch mit der „Krone“

Was ist besonders schwierig an jener Ausbildung (Anmerkung der Redaktion: 3,5 Jahre Lehre, 2,5 Jahre Meisterschule)? 
Meine Ausbildung war eine einzige Odyssee. Da es in Österreich bis heute nur eine veraltete Prüfungsordnung für den Meisterbrief gibt – und keinerlei echte Vorbereitung darauf – entschied ich mich, meinen Meister in Deutschland zu machen. Aber auch in Wien lässt sich langsam eine Auflockerung erkennen. Die jüngere Generation beginnt, aufeinander zuzugehen. Das ist etwas, das ich als Meisterin aktiv mitgestalten und unterstützen will.

Isabella Hahn liebt ihren Beruf, an den sie erst durch Umwege kam.
Isabella Hahn liebt ihren Beruf, an den sie erst durch Umwege kam.(Bild: Michael Foster)

Sie sind Österreichs einzige Frau in diesem Job. Macht Sie das stolz? 
Dass ich die Einzige bin, erfüllt mich nicht unbedingt mit Stolz. Ich finde es eher bedenklich und es macht mich traurig, aber ich hoffe, dass ich durch meine Arbeit, auch durch Klavierbau-Workshops, den einen oder anderen Funken säen kann.

Lesen Sie auch:
Werneck (25) nannte viele Stationen auf der Welt ihr Zuhause. Die Betreuung von Kindern und ...
Menschen von nebenan
Eine Babysitterin aus Leidenschaft
29.09.2025
Menschen von nebenan
„Irgendwann hat mir mein Bürojob gereicht“
11.10.2025

Sehen Sie sich auch als Vorbild für junge Mädchen?
Obwohl ich die Vorbildfunktion nie angestrebt habe, bin ich aufgrund der gegebenen Umstände in der Rolle gelandet und möchte diese auch ernst nehmen.

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 11°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
1° / 11°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
2° / 10°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
1° / 11°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 11°
Symbol wolkig

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
102.753 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
90.228 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Viral
Fragen zu schwer: Schilling bricht Interview ab
81.166 mal gelesen
Lena Schilling kämpfte in einem Interview im EU-Parlament (erneut) mit Quizfragen (kleines ...
Mehr Wien
Menschen von nebenan
Österreichs erste und einzige Klavierbaumeisterin
Wollte ins Casino
Betrunkener (44) drohte Security mit dem Umbringen
Streit eskalierte
Lenker bedrohte Autofahrer mit Holzpflock
Ampel war rot
Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich verletzt
„Krone-Leser helfen“
Trotz Krankheit will Polizist (53) Dienst versehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf