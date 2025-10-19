Waffenruhe zu Ende? Israel setzt neue Luftangriffe

Hamas dementiert Vorwürfe

Die Hamas wies die Vorwürfe der USA zurück. Es handle sich um „haltlose Behauptungen“, die im Einklang mit israelischer Propaganda stünden, hieß es in einer Mitteilung. Weiters wurde Israel vorgeworfen, es habe „kriminelle Banden“ im Gazastreifen unterstützt, die Morde, Entführungen, den Diebstahl von Hilfstransporten und Überfälle auf palästinensische Zivilisten verübt hätten. Es hatte zuletzt mehrfach Berichte gegeben über gewaltsame Zusammenstöße zwischen der Hamas und rivalisierenden Clans im Gazastreifen, die sich der Hamas-Herrschaft widersetzten.