Waffenruhe zu Ende? Israel setzt neue Luftangriffe

Ist das das Ende der Waffenruhe? Wie israelische Medien melden, haben Hamas-Terroristen in Rafah im Süden des Gazastreifens eine Attacke auf israelische Soldaten gestartet. Als Antwort darauf habe die israelische Armee nun am Sonntagvormittag neue Luftangriffe in dem Gebiet eingeleitet.
Bereits am Freitag waren laut israelischer Armee (IDF) mehrere palästinensische Terroristen aus einem Tunnel in der Gegend von Rafah aufgetaucht und hatten das Feuer auf israelische Soldaten eröffnet – bei diesem Vorfall wurde jedoch niemand verletzt. Israel sieht darin Verstoß gegen den offiziellen Waffenruhe-Deal.
Wie die „Times of Israel“ am Sonntagvormittag meldete, griff Israel nun Ziele im Süden des Gazastreifens an. Der Sender Al-Arabiya berichtete, dass die IDF drei Luftangriffe auf Rafah ausgeführt habe. Ein Armeesprecher sagte, man prüfe die Berichte.
USA werfen Hamas Planung eines neuen Massakers in Gaza vor
In einer Mitteilung des US-Außenministeriums hieß es unterdessen zuvor, Washington habe die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans (Katar, Ägypten, Türkei) über „glaubwürdige Berichte“ informiert, wonach die Hamas-Terroristen „in Kürze“ einen Angriff auf palästinensische Zivilisten planen und dadurch die bestehende Waffenruhe verletzen könnten. Ein Angriff dieser Art würde „einen direkten und schwerwiegenden Verstoß gegen die Waffenruhe-Vereinbarung darstellen“ und die Fortschritte im Friedensprozess untergraben, heißt es weiter.
Die Garantiemächte forderten die Hamas erneut dazu auf, „ihren Verpflichtungen aus dem Waffenruhe-Abkommen nachzukommen“. Um die Sicherheit der Menschen in Gaza langfristig zu gewährleisten, will US-Präsident Donald Trump eine sogenannte Internationale Stabilisierungstruppe (ISF) aufstellen, die auch die Hamas entwaffnen.
Garantiemächte drohen mit „Maßnahmen“ gegen Hamas
Die USA und die Teilnehmer der Friedensrunde kommentieren unmissverständlich: „Sollte die Hamas diesen Angriff durchführen, werden Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung von Gaza zu schützen und den Bestand der Waffenruhe zu wahren.“
Erst vor wenigen Tagen hatte die Hamas mit öffentlichen Hinrichtungen von angeblichen „Kollaborateuren“ für Entsetzen gesorgt. Fotos zeigten die Tötung von mutmaßlichen Mitgliedern eines rivalisierenden Familienclans, der sich während des Gaza-Krieges gegen die Terrororganisation gestellt haben soll.
Hamas dementiert Vorwürfe
Die Hamas wies die Vorwürfe der USA zurück. Es handle sich um „haltlose Behauptungen“, die im Einklang mit israelischer Propaganda stünden, hieß es in einer Mitteilung. Weiters wurde Israel vorgeworfen, es habe „kriminelle Banden“ im Gazastreifen unterstützt, die Morde, Entführungen, den Diebstahl von Hilfstransporten und Überfälle auf palästinensische Zivilisten verübt hätten. Es hatte zuletzt mehrfach Berichte gegeben über gewaltsame Zusammenstöße zwischen der Hamas und rivalisierenden Clans im Gazastreifen, die sich der Hamas-Herrschaft widersetzten.
Israel beobachtet mit Sorge den Versuch der Hamas, ihre Kontrolle des Gebiets wiederherzustellen. Die im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung vorgesehene Niederlegung der Waffen lehnt die Hamas ab.
Weitere tote Geiseln übergeben
Indes wurden am Samstag zwei weitere verstorbene Geiseln an Israel übergeben, von denen eine identifiziert werden konnte. Es handelt sich um den 54-jährigen Ronen Engel. Seine Familie sei informiert worden, teilte die Armee am Sonntagmorgen mit. Der zweite Leichnam ist noch nicht identifiziert.
Sollte es sich auch bei diesen sterblichen Überresten um eine israelische Geisel handeln, dann hätte die Hamas aktuell 16 von 28 toten Geiseln übergeben. Teil der Vereinbarung zwischen der Hamas und Israel ist die vollständige Übergabe der sterblichen Überreste aller Geiseln.
