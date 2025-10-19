Unter Tränen vom Platz: Tennis-Ass schwer verletzt

Bitteres Ende für Holger Rune beim ATP-Turnier in Stockholm! Der dänische Tennis-Star musste sein Halbfinale gegen Ugo Humbert beim Stand von 6:4, 2:2 verletzungsbedingt abbrechen.
Mitten im zweiten Satz ließ sich der Weltranglistenelfte behandeln, konnte aber nicht weiterspielen. „Ich glaube, ich habe mir die Achillessehne gerissen“, sagte Rune auf dem Platz zu seinem Physiotherapeuten.
Wenig später bestätigte seine Mutter Aneke Rune im dänischen Fernsehen: „Sie sagen, es ist eine gerissene Achillessehne. Es wurde noch nichts gescannt, aber alle Ärzte hier sagen, dass sie es mit bloßem Auge sehen können. Es besteht kein Zweifel.“ Die Ausfallzeit soll zwischen drei und sechs Monaten betragen.
Tränen und Schmerzen
Unter großen Schmerzen und mit Tränen in den Augen humpelte der 22-Jährige zu seiner Bank, wurde anschließend gestützt in die Kabine gebracht. Der frühere Schützling von Boris Becker kämpft bereits seit Monaten mit körperlichen Problemen, spielte zuletzt mit einem großen Verband am linken Oberschenkel.
Ugo Humbert, der ins Finale einzog, fand nur wenige Worte: „Ich möchte nicht zu viel sagen, es tut mir leid für Holger.“ Damit ist für Rune die Saison abrupt zu Ende ...
