Apple sichert sich Formel-1-Übertragungsrechte

Keine Zusatzkosten für Abo-Inhaber

Der Apple-Vertrag mit der Formel 1 beinhaltet die Übertragung aller Freien Trainings, der Qualifikationen, der Sprintrennen und der jeweiligen Grand Prix – sprich das volle Programm. Zu sehen sein wird alles auf Apple TV. Zusatzkosten nur für die Formel 1 sollen für Abo-Inhaber zumindest vorerst nicht anfallen. Ausgewählte Rennen und Trainings sollen auch frei empfangbar über die Apple TV App zu sehen sein. Welche das sein werden, dazu gab es noch keine Angaben.