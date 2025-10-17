Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mega-Deal in den USA

Apple sichert sich Formel-1-Übertragungsrechte

Digital
17.10.2025 16:38
Der Deal mit Apple ist der nächste große Schritt der Formel 1, die Bekanntheit der Rennserie in ...
Der Deal mit Apple ist der nächste große Schritt der Formel 1, die Bekanntheit der Rennserie in den Vereinigten Staaten noch weiter zu steigern.(Bild: AP/Ettore Chiereguini)

Der US-Computerkonzern Apple steigt nun richtig in die Formel 1 ein. Nach dem Hollywood-Blockbuster „F1 – The Movie“ mit Oscar-Preisträger Brad Pitt sicherte sich der Tech-Gigant die Übertragungsrechte für die USA vom kommenden Jahr an. Der Vertrag läuft vorerst über fünf Jahre.

0 Kommentare

Medienberichten zufolge lässt sich Apple das Engagement 150 Millionen Dollar (129 Millionen Euro) im Jahr kosten, zusammen wären es als eine Dreiviertelmilliarde Dollar für den Zeitraum von fünf Jahren. Der bisherige Rechteinhaber ESPN soll pro Jahr 80 Millionen Dollar zahlen.

Dies ist der nächste große Schritt der Formel 1, die Bekanntheit der Rennserie in den Vereinigten Staaten noch weiter zu steigern. Drei Grand Prix gibt es bereits im Saison-Kalender, im kommenden Jahr tritt Cadillac nach Haas als zweiter US-Rennstall an.

Keine Zusatzkosten für Abo-Inhaber
Der Apple-Vertrag mit der Formel 1 beinhaltet die Übertragung aller Freien Trainings, der Qualifikationen, der Sprintrennen und der jeweiligen Grand Prix – sprich das volle Programm. Zu sehen sein wird alles auf Apple TV. Zusatzkosten nur für die Formel 1 sollen für Abo-Inhaber zumindest vorerst nicht anfallen. Ausgewählte Rennen und Trainings sollen auch frei empfangbar über die Apple TV App zu sehen sein. Welche das sein werden, dazu gab es noch keine Angaben.

„Das ist eine unglaublich spannende Partnerschaft für die Formel 1 und Apple, die sicherstellen wird, dass wir unser Wachstumspotenzial in den USA mit den richtigen Inhalten und innovativen Vertriebskanälen weiter maximieren können“, sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. „Wir haben die gemeinsame Vision, diesen großartigen Sport unseren Fans in den USA näherzubringen und durch Live-Übertragungen, spannende Inhalte und ein ganzjähriges Angebot neue Fans zu gewinnen, die wir langfristig begeistern möchten“, fügte der Italiener hinzu.

Lesen Sie auch:
Apple spendiert seinen neuen Macbooks, iPads und der Vision Pro mehr Rechenpower, spart ...
Macbook, iPad, Vision
M5: Apple spendiert Geräten Prozessor-Upgrade
16.10.2025
Laut Volksrepublik
Zusage: Apple will stärker in China investieren
16.10.2025
Krone Plus Logo
Klare Ansage
AirPods Pro 3: Apples Superlativ-Stöpsel im Test
09.10.2025

Die schon erwartete Bekanntgabe des Mega-Deals erfolgte nur wenige Stunden vor dem Auftakt-Training zum Großen Preis der USA in Austin. Der Apple-Film „F1“, an dem auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton mitgearbeitet hatte, spielte weltweit fast 630 Millionen Dollar ein.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Brad Pitt
USA
AppleFormel 1
Formel 1
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.at
krone.at
Mehr Digital
Mega-Deal in den USA
Apple sichert sich Formel-1-Übertragungsrechte
Krone Plus Logo
True-Wireless-In-Ears
FreeBuds 7i: Huaweis Schnäppchen-Stöpsel im Test
1700 Betrugsfälle:
Brutales Kartell brachte Österreicher um Millionen
Neue Förderkriterien
Aus Reparaturbonus wird „Geräte-Retter-Prämie“
Wollte Geld anlegen
Salzburgerin (62) verlor 76.000 Euro an Betrüger

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine