Pacult hat‘s schon beim Aufwärmen gespürt

WAC-Aufwärmen war schon nicht ideal

Ins Treffen führte er vor allem die schwierige Situation mit der Änderung auf der Trainerbank sowie die kurze gemeinsame Zeit, noch dazu nach einer Länderspielpause. Schon beim Aufwärmen habe er ein schlechtes Gefühl gehabt. „Da war nicht diese Spritzigkeit, Lebendigkeit, Giftigkeit da. Ich habe das kurz vor dem Rausgehen auch angesprochen, scheinbar ist das aber nicht weitergegangen.“ Schon vor dem Elfmeter in Minute 94 durch Doppel-Torschütze Kingstone Mutandwa vergrub Pacult sein Gesicht in seinen Händen. „Die Enttäuschung ist riesengroß, ich habe mehr erwartet“, betonte der Neo-WAC-Coach.