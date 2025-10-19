Trauer um Sam Rivers: Limp-Bizkit-Bassist ist tot

Sie hätten mit Rivers „so viele Momente geteilt – wilde, leise, wunderschöne – und jeder Einzelne war bedeutender, weil Sam dabei war“, erklärten die Bandmitglieder abschließend. „Er war ein Mensch, wie es ihn nur einmal im Leben gibt. Eine wahre Legende unter Legenden. Und sein Geist wird weiterleben – in jedem Groove, auf jeder Bühne, in jeder Erinnerung.“