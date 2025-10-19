„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“

„Das Bistro des Winkler Markts ist ein herausragendes Beispiel für Regionalität und Nachhaltigkeit in der Lebensmittelverwertung. Überschüssige Lebensmittel aus dem Markt werden zu schmackhaften Mittagsmenüs und Gerichten im Glas verarbeitet, mit denen gänzlich neue Zielgruppen im Handel erreicht werden“ – so begründete die Jury des Landwirtschaftsministeriums, warum dieses Lokal in Linz-Dornach im Rahmen der Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“ mit einem Viktualia-Award ausgezeichnet wurde. Ein Besuch in dem Restaurant namens „Genussviertel“ bringt überraschende Erkenntnisse – wie allein in der Person des Küchenchefs.