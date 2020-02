„Rauchmelder retten Leben“

Ein einfacher Heizlüfter löst im Vorjahr einen verheerenden Brand mit tragischen Folgen in Neufeld an der Leitha aus. Ein älteres Ehepaar kommt bei dem Feuer ums Leben. In der Nachbarortschaft Steinbrunn gibt es bei dem Brand eines Einfamilienhauses ebenfalls einen Toten zu beklagen. Der 68-Jährige hatte es nicht mehr ins Freie geschafft. Dass es sich bei den Opfern um ältere Personen handelt, ist nicht unbedingt ein Zufall. Laut Statistik sind mehr als die Hälfte der Brandtoten in Österreich über 65 Jahre alt. „Mit dem Alter steigt auch die Gefahr, von einem Wohnungsbrand betroffen zu sein und dabei verletzt oder gar getötet zu werden“, wird gewarnt. Hinzu kommt, dass in Seniorenhaushalten das Brandrisiko höher ist - etwa durch alte elektrische Anlagen und Geräte oder durch brennende Gedenklichter.